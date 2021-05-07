flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1991
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (104)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3210 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 42 EUR. Licytacja odbyła się 7 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
27 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 21 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data21 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 28 września 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data28 września 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 25 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data25 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 25 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data25 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 13 kwietnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data13 kwietnia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 30 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data30 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" na aukcji Russiancoin - 16 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data16 marca 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Nizami Gəncəvi" wynosi 15 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1991 "Nizami Gəncəvi"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1991 "Nizami Gəncəvi" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "Nizami Gəncəvi"?

Aby sprzedać rubel 1991 "Nizami Gəncəvi", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1991 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne