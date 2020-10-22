flag
Rubel 1990 "G.K. Żukow" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1990 "G.K. Żukow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1990 "G.K. Żukow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1990
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1990 "G.K. Żukow" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1990 "G.K. Żukow". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1810 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 48 EUR. Licytacja odbyła się 22 października 2020.

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1990 "G.K. Żukow" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) "G.K. Żukow" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 15 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1990 "G.K. Żukow"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1990 "G.K. Żukow" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1990 "G.K. Żukow"?

Aby sprzedać rubel 1990 "G.K. Żukow", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

