flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1989 "Mihai Eminescu" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1989 "Mihai Eminescu" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1989 "Mihai Eminescu" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1989
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1989 "Mihai Eminescu" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (33)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1989 "Mihai Eminescu". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2466 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 52 EUR. Licytacja odbyła się 31 marca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji COINSTORE - 14 września 2025
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji COINSTORE - 14 września 2025
SprzedawcaCOINSTORE
Data14 września 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Zöttl - 2 sierpnia 2025
SprzedawcaZöttl
Data2 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
27 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 6 października 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data6 października 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanBrak oceny CCG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Russiancoin - 11 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data11 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data10 grudnia 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 2 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 kwietnia 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji BAC - 18 stycznia 2023
SprzedawcaBAC
Data18 stycznia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Katz - 30 października 2022
SprzedawcaKatz
Data30 października 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji BAC - 7 września 2022
SprzedawcaBAC
Data7 września 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji BAC - 6 kwietnia 2022
SprzedawcaBAC
Data6 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji BAC - 27 października 2021
SprzedawcaBAC
Data27 października 2021
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Stare Monety - 3 września 2021
Rosja Rubel 1989 "Mihai Eminescu" na aukcji Stare Monety - 3 września 2021
SprzedawcaStare Monety
Data3 września 2021
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1989 "Mihai Eminescu" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Mihai Eminescu" wynosi 30 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1989 "Mihai Eminescu"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1989 "Mihai Eminescu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1989 "Mihai Eminescu"?

Aby sprzedać rubel 1989 "Mihai Eminescu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1989 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne