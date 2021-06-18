flag
Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1981
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Średnia cena (PROOF):8 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2327 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 29 EUR. Licytacja odbyła się 18 czerwca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanBrak oceny PCGS
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji Russiancoin - 15 czerwca 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data15 czerwca 2017
StanPROOF
Cena
8 $
Cena w walucie aukcji 480 RUB
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" na aukcji HERVERA - 17 grudnia 2015
SprzedawcaHERVERA
Data17 grudnia 2015
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1981 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Przyjaźń na zawsze" wynosi 35 USD dla emisji obiegowej oraz 8 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1981 "Przyjaźń na zawsze"?

Aby sprzedać rubel 1981 "Przyjaźń na zawsze", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
