RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1981 "Jurij Gagarin" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1981 "Jurij Gagarin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1981 "Jurij Gagarin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1981
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:65 USD
Średnia cena (PROOF):40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1981 "Jurij Gagarin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1981 "Jurij Gagarin". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1078 z aukcji Coins NB której łączna cena osiągnęła 110 EUR. Licytacja odbyła się 13 czerwca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 42 EUR
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
127 $
Cena w walucie aukcji 110 EUR
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Coins.ee - 17 grudnia 2024
SprzedawcaCoins.ee
Data17 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Antivm Numismatica - 28 grudnia 2022
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data28 grudnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanPF69 PCGS
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Numisbalt - 14 marca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data14 marca 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Katz - 26 września 2019
SprzedawcaKatz
Data26 września 2019
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2017
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja Rubel 1981 "Jurij Gagarin" na aukcji Katz - 23 kwietnia 2017
SprzedawcaKatz
Data23 kwietnia 2017
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
******

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1981 "Jurij Gagarin" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1981 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Jurij Gagarin" wynosi 65 USD dla emisji obiegowej oraz 40 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1981 "Jurij Gagarin"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1981 "Jurij Gagarin" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1981 "Jurij Gagarin"?

Aby sprzedać rubel 1981 "Jurij Gagarin", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

