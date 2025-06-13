Rubel 1981 "Jurij Gagarin" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Russiancoin
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel
- Waga12,8 g
- Średnica31 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- NominałRubel
- Rok1981
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1981 "Jurij Gagarin". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1078 z aukcji Coins NB której łączna cena osiągnęła 110 EUR. Licytacja odbyła się 13 czerwca 2025.
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1981 "Jurij Gagarin" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1981 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Jurij Gagarin" wynosi 65 USD dla emisji obiegowej oraz 40 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1981 "Jurij Gagarin"?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1981 "Jurij Gagarin" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać rubel z datą 1981 "Jurij Gagarin"?
Aby sprzedać rubel 1981 "Jurij Gagarin", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.