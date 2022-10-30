flag
Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1987
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):55 USD
Ceny na aukcjach (30)

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25334 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 260 USD. Licytacja odbyła się 30 października 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 15 maja 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data15 maja 2025
StanPROOF
Cena
6 $
Cena w walucie aukcji 500 RUB
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data3 kwietnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numismatica Ferrarese - 29 września 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data29 września 2024
StanAU
Cena
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 12 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data12 października 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanPF68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Heritage - 30 października 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 października 2022
StanPF70 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 18 września 2022
SprzedawcaKatz
Data18 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 20 marca 2022
SprzedawcaKatz
Data20 marca 2022
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Rosja Rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1987 Związku Radzieckiego (ZSRR) "70 lat Rewolucji Październikowej" wynosi 55 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej"?

Aby sprzedać rubel 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
