Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1987
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3191 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 44 EUR. Licytacja odbyła się 7 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data20 lipca 2025
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Karamitsos - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKaramitsos
Data13 kwietnia 2025
StanAU
Cena
1 $
Cena w walucie aukcji 1 EUR
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 28 listopada 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data28 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 14 listopada 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data14 listopada 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanAU
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Artemide Aste - 1 września 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data1 września 2024
StanBrak oceny CCG
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 25 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data25 stycznia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 26 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 października 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 20 lipca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lipca 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 30 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data30 marca 2023
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Karamitsos - 19 marca 2023
SprzedawcaKaramitsos
Data19 marca 2023
StanPF66 CAMEO NGC
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 29 września 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data29 września 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" na aukcji AURORA - 25 września 2025
SprzedawcaAURORA
Data25 września 2025
StanPROOF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1987 Związku Radzieckiego (ZSRR) "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" wynosi 6 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk"?

Aby sprzedać rubel 1987 "175. rocznica bitwy pod Borodino - Obelisk", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

