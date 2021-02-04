flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6 USD
Średnia cena (PROOF):10 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (49)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2333 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 50 EUR. Licytacja odbyła się 4 lutego 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Karamitsos - 22 września 2024
SprzedawcaKaramitsos
Data22 września 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
19 $
Cena w walucie aukcji 17 EUR
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 września 2023
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 września 2023
StanUNC
Cena
6 $
Cena w walucie aukcji 6 EUR
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 30 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data30 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 16 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data16 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 13 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data13 października 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 14 kwietnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data14 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 14 października 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data14 października 2021
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 30 września 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data30 września 2021
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" na aukcji Russiancoin - 2 września 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data2 września 2021
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Siergiej Prokofjew" wynosi 6 USD dla emisji obiegowej oraz 10 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1991 "Siergiej Prokofjew"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1991 "Siergiej Prokofjew" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1991 "Siergiej Prokofjew"?

Aby sprzedać rubel 1991 "Siergiej Prokofjew", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

