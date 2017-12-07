flag
Rubel 1985 "W.I. Lenin" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1985 "W.I. Lenin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1985 "W.I. Lenin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1985
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1985 "W.I. Lenin" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1985 "W.I. Lenin". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 217 z aukcji Russiancoin której łączna cena osiągnęła 2200 RUB. Licytacja odbyła się 7 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Coinhouse - 13 maja 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data13 maja 2023
StanPROOF
Cena
13 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Coins NB - 15 października 2022
SprzedawcaCoins NB
Data15 października 2022
StanPF67 NGC
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 22 EUR
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Russiancoin - 29 września 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data29 września 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Katz - 1 sierpnia 2021
SprzedawcaKatz
Data1 sierpnia 2021
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Katz - 31 stycznia 2021
SprzedawcaKatz
Data31 stycznia 2021
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Katz - 4 października 2020
SprzedawcaKatz
Data4 października 2020
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Katz - 12 lipca 2020
SprzedawcaKatz
Data12 lipca 2020
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Russiancoin - 10 stycznia 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data10 stycznia 2019
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Katz - 25 listopada 2018
SprzedawcaKatz
Data25 listopada 2018
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Russiancoin - 22 listopada 2018
SprzedawcaRussiancoin
Data22 listopada 2018
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Russiancoin - 7 grudnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data7 grudnia 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Katz - 12 marca 2017
SprzedawcaKatz
Data12 marca 2017
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji HERVERA - 17 grudnia 2015
SprzedawcaHERVERA
Data17 grudnia 2015
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1985 "W.I. Lenin" na aukcji Soler y Llach - 17 grudnia 2015
SprzedawcaSoler y Llach
Data17 grudnia 2015
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1985 "W.I. Lenin" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1985 Związku Radzieckiego (ZSRR) "W.I. Lenin" wynosi 30 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1985 "W.I. Lenin"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1985 "W.I. Lenin" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1985 "W.I. Lenin"?

Aby sprzedać rubel 1985 "W.I. Lenin", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

