Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1985
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (26)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 362 z aukcji COINSTORE której łączna cena osiągnęła 80 EUR. Licytacja odbyła się 7 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Numismatica Italia - 11 lipca 2025
SprzedawcaNumismatica Italia
Data11 lipca 2025
StanUNC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 31 EUR
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Numismatica Italia - 16 lutego 2024
SprzedawcaNumismatica Italia
Data16 lutego 2024
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanPF67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Coins NB - 15 października 2022
SprzedawcaCoins NB
Data15 października 2022
StanPF69 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Heritage - 13 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data13 lutego 2022
StanPF66 ULTRA CAMEO NGC
Cena
SprzedawcaHeritage
Data13 lutego 2022
StanPF66 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Numisbalt - 7 listopada 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data7 listopada 2021
StanPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Karamitsos - 12 września 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2021
StanBrak oceny PCGS
Cena
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 4 października 2020
SprzedawcaKatz
Data4 października 2020
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 12 lipca 2020
SprzedawcaKatz
Data12 lipca 2020
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Stack's - 26 czerwca 2020
SprzedawcaStack's
Data26 czerwca 2020
StanMS68 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 29 grudnia 2019
SprzedawcaKatz
Data29 grudnia 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 4 lipca 2019
SprzedawcaKatz
Data4 lipca 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 28 kwietnia 2019
SprzedawcaKatz
Data28 kwietnia 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 24 marca 2019
SprzedawcaKatz
Data24 marca 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" na aukcji Katz - 17 lutego 2019
SprzedawcaKatz
Data17 lutego 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1985 Związku Radzieckiego (ZSRR) "40 lat Zwycięstwa" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1985 "40 lat Zwycięstwa"?

Aby sprzedać rubel 1985 "40 lat Zwycięstwa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

