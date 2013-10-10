flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Rubel 1983 "Fryderyk Engels". Błąd daty - 1983 (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: Błąd daty - 1983

Awers monety - Rubel 1983 "Fryderyk Engels" Błąd daty - 1983 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1983 "Fryderyk Engels" Błąd daty - 1983 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga12,8 g
  • Średnica31 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1983
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:660 USD
Średnia cena (PROOF):690 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1983 "Fryderyk Engels" Błąd daty - 1983 - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1983 "Fryderyk Engels". Błąd daty - 1983. Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7357 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1150 EUR. Licytacja odbyła się 10 października 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji Rhenumis - 14 stycznia 2025
SprzedawcaRhenumis
Data14 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
308 $
Cena w walucie aukcji 300 EUR
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji Künker - 19 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data19 czerwca 2024
StanPROOF
Cena
344 $
Cena w walucie aukcji 320 EUR
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji Universum Coins GmbH - 29 lutego 2024
SprzedawcaUniversum Coins GmbH
Data29 lutego 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji Universum Coins GmbH - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaUniversum Coins GmbH
Data27 kwietnia 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji Sonntag - 24 listopada 2020
SprzedawcaSonntag
Data24 listopada 2020
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji SINCONA - 21 października 2019
SprzedawcaSINCONA
Data21 października 2019
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji Sonntag - 5 czerwca 2019
SprzedawcaSonntag
Data5 czerwca 2019
StanPROOF
Cena
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji Künker - 17 marca 2016
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2016
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1983 "Fryderyk Engels" na aukcji Künker - 11 października 2013
SprzedawcaKünker
Data11 października 2013
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta rubel 1983 "Fryderyk Engels" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1983 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Fryderyk Engels" wynosi 660 USD dla emisji obiegowej oraz 690 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1983 "Fryderyk Engels"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1983 "Fryderyk Engels" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1983 "Fryderyk Engels"?

Aby sprzedać rubel 1983 "Fryderyk Engels", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1983 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale RubelAukcje numizmatyczne