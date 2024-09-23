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Prussia Period: 1797-1873 1797-1873

Coins catalog Frederick William IV (1840-1861)

Total added coins: 287

Period Frederick William IV
Coin catalog Frederick William IV 1840-1861
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Prices of coins Frederick William IV

Photo Description Metal Av. price UNC Av. price PROOF Sales
Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1860 A
 Silver $120 - 2 318Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1859 A
 Silver $120 $500 1 314Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1861 A
 Silver $220 $720 1 330Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1841 A
 Silver $250 $25 3 440Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1846 A
 Silver $200 - 1 296Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1856 A
 Silver $330 $4,800 3 346Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1855 A
 Silver $140 - 1 222Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Frederick D'or 1848 A
 Gold $2,200 - 0 133Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1856 A "Mining"
 Silver $100 $850 0 96Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2-1/2 Silber Groschen 1843 A
 Silver $45 - 0 13Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1854 A
 Silver $120 - 0 99Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1848 A
 Silver $140 - 0 147Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2-1/2 Silber Groschen 1858 A
 Silver $60 $260 0 5Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1842 A
 Silver $210 - 0 231Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1849 A
 Silver $330 $1,300 0 16Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
3 Pfennig 1850 A
 Copper $170 - 0 27Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
1/6 Thaler 1856 A
 Silver $350 $660 0 19Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1841 A
 Silver $220 $650 0 113Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1858 A "Mining"
 Silver $100 $610 2 91Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1859 A
 Silver $1,200 - 0 197Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1852 A "Mining"
 Silver $120 - 0 59Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1860 A "Mining"
 Silver $95 $510 0 97Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1854 A "Mining"
 Silver $85 $280 1 71Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1844 A
 Silver $230 - 1 191Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1855 A
 Silver $280 - 1 294Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
1/2 Silber Groschen 1841 A
 Silver $160 - 0 10Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1846 A "Mining"
 Silver $80 - 0 40Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1841 A "Mining"
 Silver $150 - 0 152Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2-1/2 Silber Groschen 1851 A
 Silver $40 - 0 6Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1859 A "Mining"
 Silver $100 - 0 72Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1857 A "Mining"
 Silver $140 $360 0 90Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Silber Groschen 1855 A
 Silver $55 $110 0 14Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1852 A
 Silver $260 $860 0 20Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1857 A
 Silver $170 $810 0 33Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1850 A "Mining"
 Silver $120 $450 1 56Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Krone 1858 A
 Gold $8,300 $9,200 0 18Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
1 Pfennig 1844 A
 Copper $100 - 0 1Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
1 Pfennig 1841 A
 Copper $60 - 0 3Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1843 A
 Silver $190 $4,400 1 83Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1845 A
 Silver $240 - 2 161Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Frederick D'or 1846 A
 Gold $2,500 - 0 74Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1850 A
 Silver $180 - 0 85Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
3 Pfennig 1858 A
 Copper $45 - 0 3Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1851 A "Mining"
 Silver $95 - 1 35Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1849 A "Mining"
 Silver $100 - 1 54Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Frederick D'or 1852 A
 Gold $3,200 - 0 21Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Silber Groschen 1842 A
 Silver $75 - 0 8Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Krone 1860 A
 Gold $7,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
Frederick D'or 1847 A
 Gold $2,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1854 A
 Silver $300 - 0 115
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