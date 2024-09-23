Prussia Period: 1797-1873 1797-1873
Coins catalog Frederick William IV (1840-1861)
Total added coins: 287
Coin catalog Frederick William IV 1840-1861
Prices of coins Frederick William IV
Photo Description Metal Av. price UNC Av. price PROOF Sales
Silver $120 - 2 318
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1860 A
Silver $120 $500 1 314
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1859 A
Silver $220 $720 1 330
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1861 A
Silver $250 $25 3 440
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1841 A
Silver $200 - 1 296
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1846 A
Silver $330 $4,800 3 346
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1856 A
Silver $140 - 1 222
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1855 A
Gold $2,200 - 0 133
Prussia, Frederick William IV
2 Frederick D'or 1848 A
Silver $100 $850 0 96
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1856 A "Mining"
Silver $45 - 0 13
Prussia, Frederick William IV
2-1/2 Silber Groschen 1843 A
Silver $120 - 0 99
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1854 A
Silver $140 - 0 147
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1848 A
Silver $60 $260 0 5
Prussia, Frederick William IV
2-1/2 Silber Groschen 1858 A
Silver $210 - 0 231
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1842 A
Silver $330 $1,300 0 16
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1849 A
Copper $170 - 0 27
Prussia, Frederick William IV
3 Pfennig 1850 A
Silver $350 $660 0 19
Prussia, Frederick William IV
1/6 Thaler 1856 A
Silver $220 $650 0 113
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1841 A
Silver $100 $610 2 91
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1858 A "Mining"
Silver $1,200 - 0 197
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1859 A
Silver $120 - 0 59
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1852 A "Mining"
Silver $95 $510 0 97
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1860 A "Mining"
Silver $85 $280 1 71
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1854 A "Mining"
Silver $230 - 1 191
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1844 A
Silver $280 - 1 294
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1855 A
Silver $160 - 0 10
Prussia, Frederick William IV
1/2 Silber Groschen 1841 A
Silver $80 - 0 40
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1846 A "Mining"
Silver $150 - 0 152
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1841 A "Mining"
Silver $40 - 0 6
Prussia, Frederick William IV
2-1/2 Silber Groschen 1851 A
Silver $100 - 0 72
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1859 A "Mining"
Silver $140 $360 0 90
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1857 A "Mining"
Silver $55 $110 0 14
Prussia, Frederick William IV
Silber Groschen 1855 A
Silver $260 $860 0 20
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1852 A
Silver $170 $810 0 33
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1857 A
Silver $120 $450 1 56
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1850 A "Mining"
Gold $8,300 $9,200 0 18
Prussia, Frederick William IV
Krone 1858 A
Copper $100 - 0 1
Prussia, Frederick William IV
1 Pfennig 1844 A
Copper $60 - 0 3
Prussia, Frederick William IV
1 Pfennig 1841 A
Silver $190 $4,400 1 83
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1843 A
Silver $240 - 2 161
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1845 A
Gold $2,500 - 0 74
Prussia, Frederick William IV
2 Frederick D'or 1846 A
Silver $180 - 0 85
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1850 A
Copper $45 - 0 3
Prussia, Frederick William IV
3 Pfennig 1858 A
Silver $95 - 1 35
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1851 A "Mining"
Silver $100 - 1 54
Prussia, Frederick William IV
Thaler 1849 A "Mining"
Gold $3,200 - 0 21
Prussia, Frederick William IV
2 Frederick D'or 1852 A
Silver $75 - 0 8
Prussia, Frederick William IV
Silber Groschen 1842 A
Gold $7,000 - 0 9
Prussia, Frederick William IV
Krone 1860 A
Gold $2,300 - 0 9
Prussia, Frederick William IV
Frederick D'or 1847 A
Silver $300 - 0 115
Prussia, Frederick William IV
2 Thaler 1854 A
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