Katalog monet RPA

Monety Transwala
coin1852-1902Transwal
Monety Jerzego V
coin1910-1936Jerzy V
Monety Jerzego VI
coin1936-1952Jerzy VI
Monety Elżbiety II
coin1952-2020Elżbieta II

Zobacz cennik Południowoafrykańskich monet

RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1899
Gold--00Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1927 SA
Gold$620-3417Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1898
Gold$600-0147Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1900
Gold$910-033Coin photoCoin photo
RSA, George V
Half Sovereign 1926 SA
Gold$390-377Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1874. Fine beard
Gold$31,000$11,000023Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1923 SA
Gold$23,000$3,5004105Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1894
Gold$2,000-025Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1893
Gold$4,200-245Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1892. Single shaft
Gold$8,300-07Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1895
Gold$1,900-012Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1929 SA
Gold$680-4229Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1892. Double shaft
Gold$1,800-016Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1925 SA
Gold$720-5242Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1931 SA
Gold$650-3301Coin photoCoin photo
RSA, George V
Half Sovereign 1925 SA
Gold$310-391Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1924 SA
Gold$7,700-162Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1926 SA
Gold$540-2188Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1932 SA
Gold$560-2159Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1895
Gold$440-2213Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1897
Gold$600-024Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1874. Coarse beard
Gold$48,000$14,000112Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1930 SA
Gold$510-8169Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1896
Gold$510-0110Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1892. Double shaft
Gold$1,100$25,0001128Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1902
Gold$9,000-235Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1928 SA
Gold$760$57,0003301Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1894
Gold$420-1111Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
1/2 pond (Transvaal) 1897
Gold$640-098Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1893
Gold$570-016Coin photoCoin photo
RSA, Transvaal Republic
Pond (Transvaal) 1896
Gold$670-023Coin photoCoin photo
RSA, George V
Half Sovereign 1923 SA
Gold$890$1,900061Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Half pound 1960
Gold$230$250117Coin photoCoin photo
RSA, George VI
Half pound 1952
Gold$340$540177Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Pound 1959
Gold$480$580020Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Half pound 1959
Gold$320$400021Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Half pound 1955
Gold$500$240213Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Half pound 1958
Gold$460$30005Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Pound 1954
Gold$500$740013Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Pound 1957
Gold-$59009Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Pound 1960
Gold$440$530016Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Half pound 1954
Gold$420$280111Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Half pound 1957
Gold$530$26008Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Pound 1953
Gold$460$580032Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Pound 1956
Gold-$65009Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Half pound 1953
Gold$270$300029Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Half pound 1956
Gold$480$30008Coin photoCoin photo
RSA, George VI
Pound 1952
Gold$630$6303101Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Pound 1955
Gold$400$480214Coin photoCoin photo
RSA, Elizabeth II
Pound 1958
Gold-$52007
