1 funt 1957 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1 funt 1957 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1 funt 1957 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: London Coins LTD

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład PROOF560

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1 funt
  • Rok1957
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):590 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 funt 1957 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1957 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1154 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 850 GBP. Licytacja odbyła się 31 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 funt 1957 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
1144 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
660 $
Cena w walucie aukcji 660 USD
RPA 1 funt 1957 na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanPROOF
Cena
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 21 maja 2020
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 21 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data21 maja 2020
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 18 października 2018
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 18 października 2018
SprzedawcaHeritage
Data18 października 2018
StanPF66 CAMEO NGC
Cena
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 24 maja 2018
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 24 maja 2018
SprzedawcaHeritage
Data24 maja 2018
StanPF63 NGC
Cena
RPA 1 funt 1957 na aukcji London Coins - 5 grudnia 2016
SprzedawcaLondon Coins
Data5 grudnia 2016
StanPF65 NGC
Cena
RPA 1 funt 1957 na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanPF65 NGC
Cena
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 15 maja 2014
RPA 1 funt 1957 na aukcji Heritage - 15 maja 2014
SprzedawcaHeritage
Data15 maja 2014
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1957 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1957 Elżbiety II wynosi 590 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1957?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1957 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1957?

Aby sprzedać 1 funt 1957, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
