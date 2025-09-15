1 funt 1955 (RPA, Elżbieta II)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1955 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1153 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 700 GBP. Licytacja odbyła się 31 maja 2025.
Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1955 z okresu Elżbiety II?
Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1955 Elżbiety II wynosi 400 USD dla emisji obiegowej oraz 480 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1955?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1955 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1955?
Aby sprzedać 1 funt 1955, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.