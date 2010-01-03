1/2 suwerena 1923 SA (RPA, Jerzy V)

flag
Awers monety - 1/2 suwerena 1923 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1/2 suwerena 1923 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF655

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1923
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:890 USD
Średnia cena (PROOF):1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1923 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (61)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 suwerena 1923 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22925 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 48 875 USD. Licytacja odbyła się 3 stycznia 2010.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Coin Cabinet - 27 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 maja 2025
StanPF58 NGC
Cena
1289 $
Cena w walucie aukcji 950 GBP
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanPF65 NGC
Cena
2600 $
Cena w walucie aukcji 2600 USD
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanPF63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanPF58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Coin Cabinet - 28 września 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 września 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji DNW - 9 marca 2022
SprzedawcaDNW
Data9 marca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2022
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanPF67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Schulman - 17 czerwca 2021
SprzedawcaSchulman
Data17 czerwca 2021
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji London Coins - 6 września 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 września 2020
StanPF64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2020
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2020
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2020
StanPF63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2020
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1923 SA na aukcji London Coins - 1 marca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data1 marca 2020
StanPF64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1923 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1923 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 890 USD dla emisji obiegowej oraz 1900 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 413,69 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1923 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 suwerena 1923 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1923 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1923 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

