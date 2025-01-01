flag
Złote monety 1/2 suwerena Jerzego V - RPA

1/2 suwerena 1923-1926

RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1923SA-6550611925SA946,615-3911926SA808,540-377
