Katalog
Aukcje
Taryfy
USD
USD
· Dolar amerykański
EUR
· Euro
GBP
· Funt szterling
CHF
· Frank szwajcarski
PLN
· Złoty polski
RUB
· Rubel rosyjski
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Zaloguj się
Konto
Twoje konto
0 dni
Faktury
Wyloguj
Wyszukiwanie obrazem
Anulować
Na aukcjach
W katalogu
RPA
Okres:
1852-2020
1852-2020
Transwal
1852-1902
Jerzy V
1910-1936
Jerzy VI
1936-1952
Elżbieta II
1952-2020
Główna
Katalog
Monety RPA
Jerzy V
1/2 suwerena
Złote monety 1/2 suwerena Jerzego V - RPA
1/2 suwerena 1923-1926
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Naklad
PROOF
Sprzedaży
Sprzedaży
1923
SA
-
655
0
61
1925
SA
946,615
-
3
91
1926
SA
808,540
-
3
77
Popularne sekcje
Katalog monet świata
Katalog monet RPA
Katalog monet Jerzego V
Wszystkie RPA monety
RPA monety o nominale 1/2 suwerena
Aukcje numizmatyczne