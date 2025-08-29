flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1/2 suwerena 1926 SA (RPA, Jerzy V)

Awers monety - 1/2 suwerena 1926 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1/2 suwerena 1926 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC808,540

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1926
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:390 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1926 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (74)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 suwerena 1926 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 174 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 1500 GBP. Licytacja odbyła się 15 czerwca 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Cena
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS65 PCGS
Cena
720 $
Cena w walucie aukcji 720 USD
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS66 PCGS
Cena
1829 $
Cena w walucie aukcji 1450 GBP
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 9 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 5 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 października 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2023
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data25 sierpnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Stephen Album - 21 maja 2023
SprzedawcaStephen Album
Data21 maja 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Do aukcji
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Do aukcji
RPA 1/2 suwerena 1926 SA na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1926 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1926 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 390 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 413,69 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1926 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 suwerena 1926 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1926 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1926 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RPAKatalog monet Jerzego VMonety RPA w 1926 rokuWszystkie RPA monetyRPA złote monetyRPA monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne