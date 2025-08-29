1/2 suwerena 1925 SA (RPA, Jerzy V)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 suwerena 1925 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 173 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 2100 GBP. Licytacja odbyła się 15 czerwca 2017.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1925 SA z okresu Jerzego V?
Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1925 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 310 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 413,69 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1925 z literami SA?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 suwerena 1925 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1925 i znakiem SA?
Aby sprzedać 1/2 suwerena 1925 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.