1/2 funta 1954 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1/2 funta 1954 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1/2 funta 1954 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,944 g
  • Czystego złota (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF1,225

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1/2 funta
  • Rok1954
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:420 USD
Średnia cena (PROOF):280 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta 1954 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (11)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1954 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25244 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 690 USD. Licytacja odbyła się 19 listopada 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF66 NGC
Cena
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF66 NGC
Cena
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanUNC
Cena
471 $
Cena w walucie aukcji 350 GBP
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanPF66 NGC
Cena
690 $
Cena w walucie aukcji 690 USD
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji SINCONA - 27 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2022
StanUNC
Cena
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji Heritage - 7 października 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 października 2021
StanPF66 PCGS
Cena
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2020
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2020
StanPF64 PCGS
Cena
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanPF62 NGC
Cena
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanPF66 PCGS
Cena
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji Hess Divo - 26 października 2011
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2011
StanUNC
Cena
RPA 1/2 funta 1954 na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2009
SprzedawcaStack's
Data19 sierpnia 2009
StanPF61 NGC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1954 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1954 Elżbiety II wynosi 420 USD dla emisji obiegowej oraz 280 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6166 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 408,92 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1954?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1954 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1954?

Aby sprzedać 1/2 funta 1954, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
