1 pond (Transwal) 1892. Podwójny wał (RPA, Transwal)
Odmiana: Podwójny wał
Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,916)
- Waga7,988 g
- Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
- Średnica22 mm
- RantZąbkowany
- Nakład UNC16,000
- Nakład PROOF10
Opis
- KrajRPA
- OkresTranswal
- Nominał1 pond (Transwal)
- Rok1892
- MennicaPretoria
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1892 . Podwójny wał. Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1207 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 64 000 CHF. Licytacja odbyła się 23 października 2018.
Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1892 z okresu Transwala?
Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1892 Transwala wynosi 1800 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1892?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1892 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1892?
Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1892, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.