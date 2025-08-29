flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 pond (Transwal) 1892. Podwójny wał (RPA, Transwal)

Odmiana: Podwójny wał

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1892 Podwójny wał - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1892 Podwójny wał - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC16,000
  • Nakład PROOF10

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1892
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1892 Podwójny wał - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1892 . Podwójny wał. Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1207 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 64 000 CHF. Licytacja odbyła się 23 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
4320 $
Cena w walucie aukcji 4320 USD
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 1 sierpnia 2024
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data1 sierpnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
785 $
Cena w walucie aukcji 1200 AUD
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 12 kwietnia 2024
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data12 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Numismatica Ranieri - 21 listopada 2020
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data21 listopada 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Numismatica Ranieri - 9 listopada 2019
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data9 listopada 2019
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Gorny & Mosch - 18 października 2019
SprzedawcaGorny & Mosch
Data18 października 2019
StanVF20
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Gorny & Mosch - 16 października 2019
SprzedawcaGorny & Mosch
Data16 października 2019
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 4 kwietnia 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data4 kwietnia 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 23 listopada 2018
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data23 listopada 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 3 sierpnia 2018
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data3 sierpnia 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 3 sierpnia 2018
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data3 sierpnia 2018
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Emporium Hamburg - 1 kwietnia 2016
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data1 kwietnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Palombo - 21 listopada 2015
SprzedawcaPalombo
Data21 listopada 2015
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 1 maja 2012
SprzedawcaHeritage
Data1 maja 2012
StanPF65 NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanPF65 NGC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1892 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1892 Transwala wynosi 1800 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1892?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1892 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1892?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1892, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
