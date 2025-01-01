RPAOkres:1852-2020 1852-2020
Złote monety 1 pond (Transwal) Transwala - RPA
1 pond (Transwal) 1874
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1874Ładna broda6950231874Szorstko owłosiona broda174112
1 pond (Transwal) 1892-1900
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1892Podwójny wał16,000100161892Wał pojedynczy--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
1 pond (Transwal) 1902
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1902986235
