Złote monety 1 pond (Transwal) Transwala - RPA

1 pond (Transwal) 1874

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1874Ładna broda6950231874Szorstko owłosiona broda174112
1 pond (Transwal) 1892-1900

RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
1892Podwójny wał16,000100161892Wał pojedynczy--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
1 pond (Transwal) 1902

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1902986235
