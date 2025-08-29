flag
1 pond (Transwal) 1900 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1900 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1900 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC788,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1900
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Średnia cena:910 USD
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1900 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31722 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3055 USD. Licytacja odbyła się 3 września 2014.

RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanVF
Cena
681 $
Cena w walucie aukcji 600 CHF
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
588 $
Cena w walucie aukcji 560 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Nihon - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNihon
Data9 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Nihon - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNihon
Data10 grudnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Emporium Hamburg - 24 listopada 2023
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data24 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Emporium Hamburg - 24 listopada 2023
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data24 listopada 2023
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Künker - 19 kwietnia 2023
SprzedawcaKünker
Data19 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Emporium Hamburg - 5 maja 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Künker - 1 grudnia 2021
SprzedawcaKünker
Data1 grudnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Emporium Hamburg - 11 listopada 2021
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data11 listopada 2021
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji iNumis - 2 listopada 2021
SprzedawcaiNumis
Data2 listopada 2021
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Emporium Hamburg - 6 maja 2021
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data6 maja 2021
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Emporium Hamburg - 12 listopada 2019
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 listopada 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Künker - 9 maja 2019
SprzedawcaKünker
Data9 maja 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Numismatica Ranieri - 10 listopada 2018
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data10 listopada 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Hess Divo - 29 maja 2018
SprzedawcaHess Divo
Data29 maja 2018
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Palombo - 21 listopada 2015
SprzedawcaPalombo
Data21 listopada 2015
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Künker - 1 października 2015
SprzedawcaKünker
Data1 października 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Künker - 11 marca 2015
SprzedawcaKünker
Data11 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1900 na aukcji Künker - 11 marca 2015
SprzedawcaKünker
Data11 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1900 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1900 Transwala wynosi 910 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1900?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1900 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1900?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1900, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

