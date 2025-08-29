flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 pond (Transwal) 1874. Ładna broda (RPA, Transwal)

Odmiana: Ładna broda

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1874 Ładna broda - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1874 Ładna broda - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC695

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1874
  • MennicaBirmingham
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:31000 USD
Średnia cena (PROOF):11000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1874 Ładna broda - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (23)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1874 . Ładna broda. Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1320 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 115 000 GBP. Licytacja odbyła się 3 października 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
1600 $
Cena w walucie aukcji 1600 USD
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
12000 $
Cena w walucie aukcji 12000 USD
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 7 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Roma Numismatics - 7 listopada 2019
SprzedawcaRoma Numismatics
Data7 listopada 2019
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Künker - 10 października 2019
SprzedawcaKünker
Data10 października 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 4 kwietnia 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data4 kwietnia 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 7 stycznia 2019
SprzedawcaHeritage
Data7 stycznia 2019
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Teutoburger - 27 maja 2016
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2016
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Chaponnière - 7 września 2014
SprzedawcaChaponnière
Data7 września 2014
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2014
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2014
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji London Coins - 1 marca 2014
SprzedawcaLondon Coins
Data1 marca 2014
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Chaponnière - 7 grudnia 2013
SprzedawcaChaponnière
Data7 grudnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Westfälische - 18 września 2012
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Baldwin's of St. James's - 3 października 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data3 października 2011
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 18 kwietnia 2011
SprzedawcaHeritage
Data18 kwietnia 2011
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2007
Z kolekcji Gund III
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2007
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1874 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1874 Transwala wynosi 31000 USD dla emisji obiegowej oraz 11000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1874?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1874 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1874?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1874, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

