flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

Monety RPA 1874 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 pond (Transwal) 1874Ładna broda
Średnia cena31000 $
Sprzedaży
023
Awers
Rewers
1 pond (Transwal) 1874Szorstko owłosiona broda
Średnia cena48000 $
Sprzedaży
112
Kategoria
Rok
Szukaj