flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 pond (Transwal) 1874. Szorstko owłosiona broda (RPA, Transwal)

Odmiana: Szorstko owłosiona broda

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1874 Szorstko owłosiona broda - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1874 Szorstko owłosiona broda - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC174

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1874
  • MennicaBirmingham
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:48000 USD
Średnia cena (PROOF):14000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1874 Szorstko owłosiona broda - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (11)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1874 . Szorstko owłosiona broda. Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 162 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 110 000 EUR. Licytacja odbyła się 31 stycznia 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanPF63 NGC
Cena
14400 $
Cena w walucie aukcji 14400 USD
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS65 NGC
Cena
72000 $
Cena w walucie aukcji 72000 USD
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Schulman - 22 października 2020
SprzedawcaSchulman
Data22 października 2020
StanMS62 PCGS
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 sierpnia 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 sierpnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2016
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2016
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2016
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 1 października 2013
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 1 października 2013
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2013
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Künker - 31 stycznia 2013
SprzedawcaKünker
Data31 stycznia 2013
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanAU55 NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2009
StanAU55 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 pond (Transwal) 1874 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanDETAILS NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1874 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1874 Transwala wynosi 48000 USD dla emisji obiegowej oraz 14000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1874?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1874 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1874?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1874, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RPAKatalog monet TranswalaMonety RPA w 1874 rokuWszystkie RPA monetyRPA złote monetyRPA monety o nominale 1 pond (Transwal)Aukcje numizmatyczne