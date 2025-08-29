flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 pond (Transwal) 1902 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1902 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1902 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,999)
  • Waga8,12 g
  • Czystego złota (0,2608 oz) 8,1119 g
  • Średnica22,8 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC986

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1902
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:9000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1902 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (33)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1902 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25091 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 48 875 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Status International - 6 czerwca 2025
SprzedawcaStatus International
Data6 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
15600 $
Cena w walucie aukcji 15600 USD
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU53 NGC
Cena
7380 $
Cena w walucie aukcji 7380 USD
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Status International - 7 czerwca 2024
SprzedawcaStatus International
Data7 czerwca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Status International - 9 czerwca 2023
SprzedawcaStatus International
Data9 czerwca 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Status International - 23 czerwca 2022
SprzedawcaStatus International
Data23 czerwca 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Künker - 24 marca 2022
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Künker - 28 września 2021
SprzedawcaKünker
Data28 września 2021
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Status International - 11 czerwca 2021
SprzedawcaStatus International
Data11 czerwca 2021
StanBrak oceny NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 6 listopada 2020
SprzedawcaHeritage
Data6 listopada 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2020
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2018
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2018
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Stack's - 4 sierpnia 2017
SprzedawcaStack's
Data4 sierpnia 2017
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Do aukcji
RPA 1 pond (Transwal) 1902 na aukcji Heritage - 15 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2025
StanDETAILS NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1902 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1902 Transwala wynosi 9000 USD. Moneta zawiera 8,1119 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 915,88 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1902?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1902 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1902?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1902, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
