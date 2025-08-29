1 pond (Transwal) 1902 (RPA, Transwal)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1902 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25091 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 48 875 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.
Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1902 z okresu Transwala?
Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1902 Transwala wynosi 9000 USD. Moneta zawiera 8,1119 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 915,88 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1902?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1902 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1902?
Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1902, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.