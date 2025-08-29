flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 pond (Transwal) 1895 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1895 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1895 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC336,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1895
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1895 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1895 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 904 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 3800 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Roma Numismatics - 19 grudnia 2019
SprzedawcaRoma Numismatics
Data19 grudnia 2019
StanAU55 PCGS
Cena
111 $
Cena w walucie aukcji 85 GBP
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Emporium Hamburg - 12 listopada 2019
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 listopada 2019
StanVF
Cena
353 $
Cena w walucie aukcji 320 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Hess Divo - 29 maja 2018
SprzedawcaHess Divo
Data29 maja 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Rauch - 11 kwietnia 2018
SprzedawcaRauch
Data11 kwietnia 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji TimeLine Auctions - 10 grudnia 2016
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 grudnia 2016
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Emporium Hamburg - 18 listopada 2016
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data18 listopada 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Rauch - 20 kwietnia 2016
SprzedawcaRauch
Data20 kwietnia 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 10 września 2014
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Gorny & Mosch - 18 października 2013
SprzedawcaGorny & Mosch
Data18 października 2013
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Gorny & Mosch - 18 października 2013
SprzedawcaGorny & Mosch
Data18 października 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1895 na aukcji Hess Divo - 26 października 2011
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1895 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1895 Transwala wynosi 1900 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1895?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1895 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1895?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1895, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RPAKatalog monet TranswalaMonety RPA w 1895 rokuWszystkie RPA monetyRPA złote monetyRPA monety o nominale 1 pond (Transwal)Aukcje numizmatyczne