flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 pond (Transwal) 1893 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1893 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1893 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Roma Numismatics Ltd.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC62,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1893
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:570 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1893 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1893 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 946 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 1351 EUR. Licytacja odbyła się 16 kwietnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Katz - 17 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 kwietnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
1540 $
Cena w walucie aukcji 1351 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Roma Numismatics - 3 sierpnia 2023
SprzedawcaRoma Numismatics
Data3 sierpnia 2023
StanVF
Cena
328 $
Cena w walucie aukcji 300 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Frühwald - 27 listopada 2022
SprzedawcaFrühwald
Data27 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Emporium Hamburg - 17 listopada 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data17 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Roma Numismatics - 18 sierpnia 2022
SprzedawcaRoma Numismatics
Data18 sierpnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Emporium Hamburg - 5 maja 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Roma Numismatics - 15 października 2020
SprzedawcaRoma Numismatics
Data15 października 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Roma Numismatics - 19 grudnia 2019
SprzedawcaRoma Numismatics
Data19 grudnia 2019
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Emporium Hamburg - 12 listopada 2019
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 listopada 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Emporium Hamburg - 1 kwietnia 2016
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data1 kwietnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Schulman - 21 listopada 2015
SprzedawcaSchulman
Data21 listopada 2015
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Künker - 25 czerwca 2015
SprzedawcaKünker
Data25 czerwca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Palombo - 30 listopada 2012
SprzedawcaPalombo
Data30 listopada 2012
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Gorny & Mosch - 17 października 2012
SprzedawcaGorny & Mosch
Data17 października 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Künker - 23 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data23 czerwca 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1893 na aukcji Chaponnière & Hess-Divo - 24 maja 2011
SprzedawcaChaponnière & Hess-Divo
Data24 maja 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1893 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1893 Transwala wynosi 570 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1893?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1893 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1893?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1893, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RPAKatalog monet TranswalaMonety RPA w 1893 rokuWszystkie RPA monetyRPA złote monetyRPA monety o nominale 1 pond (Transwal)Aukcje numizmatyczne