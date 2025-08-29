flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 pond (Transwal) 1897 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1897 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1897 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Stanley Gibbons Baldwin's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC311,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1897
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1897 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1897 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 906 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 2700 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Mowbray Collectables - 20 września 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data20 września 2024
StanG
Cena
875 NZD
Cena w walucie aukcji 875 NZD
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Naumann - 2 czerwca 2024
SprzedawcaNaumann
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
461 $
Cena w walucie aukcji 425 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 24 listopada 2023
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 5 maja 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Künker - 1 grudnia 2021
SprzedawcaKünker
Data1 grudnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 11 listopada 2021
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data11 listopada 2021
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 6 maja 2021
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data6 maja 2021
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 13 listopada 2020
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data13 listopada 2020
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Roma Numismatics - 19 grudnia 2019
SprzedawcaRoma Numismatics
Data19 grudnia 2019
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 12 listopada 2019
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 12 listopada 2019
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 listopada 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 12 listopada 2019
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Nihon - 9 grudnia 2018
SprzedawcaNihon
Data9 grudnia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 16 kwietnia 2018
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data16 kwietnia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 18 listopada 2017
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data18 listopada 2017
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Schulman - 21 listopada 2015
SprzedawcaSchulman
Data21 listopada 2015
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Palombo - 21 listopada 2015
SprzedawcaPalombo
Data21 listopada 2015
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Emporium Hamburg - 14 listopada 2014
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data14 listopada 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Künker - 11 października 2013
SprzedawcaKünker
Data11 października 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Chaponnière - 29 listopada 2012
SprzedawcaChaponnière
Data29 listopada 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1897 na aukcji Künker - 12 października 2012
SprzedawcaKünker
Data12 października 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1897 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1897 Transwala wynosi 600 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1897?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1897 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1897?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1897, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

