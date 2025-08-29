1 pond (Transwal) 1898 (RPA, Transwal)

flag
Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC137,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1898
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1898 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 907 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 1600 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
824 $
Cena w walucie aukcji 700 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 24 maja 2025
SprzedawcaKünker
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
966 $
Cena w walucie aukcji 850 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 24 maja 2025
SprzedawcaKünker
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Data6 kwietnia 2025
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 7 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data7 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 25 września 2024
SprzedawcaKünker
Data25 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 17 listopada 2023
SprzedawcaKünker
Data17 listopada 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Numismatica Ranieri - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data5 listopada 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Sima Srl - 20 października 2023
SprzedawcaSima Srl
Data20 października 2023
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 26 września 2023
SprzedawcaKünker
Data26 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 22 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 19 kwietnia 2023
SprzedawcaKünker
Data19 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Künker - 19 kwietnia 2023
SprzedawcaKünker
Data19 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Emporium Hamburg - 17 listopada 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data17 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Emporium Hamburg - 17 listopada 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data17 listopada 2022
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1898 na aukcji Varesi - 9 listopada 2022
SprzedawcaVaresi
Data9 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1898 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1898 Transwala wynosi 600 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1898?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1898 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1898?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1898, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

