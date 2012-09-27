flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 pond (Transwal) 1894 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1894 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1894 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC318,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1894
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1894 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1894 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 903 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 15 000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
1100 NZD
Cena w walucie aukcji 1100 NZD
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanF
Cena
1100 NZD
Cena w walucie aukcji 1100 NZD
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Mowbray Collectables - 20 września 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data20 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Emporium Hamburg - 24 listopada 2023
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data24 listopada 2023
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Emporium Hamburg - 11 maja 2023
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data11 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Emporium Hamburg - 17 listopada 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data17 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Nomisma Aste - 23 października 2022
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 października 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Emporium Hamburg - 5 maja 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Gorny & Mosch - 9 marca 2022
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Emporium Hamburg - 11 listopada 2021
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data11 listopada 2021
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Künker - 21 lipca 2021
SprzedawcaKünker
Data21 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji VL Nummus - 12 lipca 2020
SprzedawcaVL Nummus
Data12 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Roma Numismatics - 19 grudnia 2019
SprzedawcaRoma Numismatics
Data19 grudnia 2019
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Emporium Hamburg - 12 listopada 2019
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 listopada 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 kwietnia 2019
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Schulman - 30 czerwca 2018
SprzedawcaSchulman
Data30 czerwca 2018
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Emporium Hamburg - 13 listopada 2015
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data13 listopada 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Monnaies d'Antan - 23 maja 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 maja 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 10 września 2014
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 pond (Transwal) 1894 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanMS62
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1894 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1894 Transwala wynosi 2000 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1894?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1894 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1894?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1894, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RPAKatalog monet TranswalaMonety RPA w 1894 rokuWszystkie RPA monetyRPA złote monetyRPA monety o nominale 1 pond (Transwal)Aukcje numizmatyczne