1 pond (Transwal) 1896 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1896 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1896 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2352 oz) 7,317 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC235,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1896
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:670 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pond (Transwal) 1896 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1896 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 905 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 2200 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Nihon - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2024
StanF
Cena
585 $
Cena w walucie aukcji 90000 JPY
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Warin Global Investments - 12 maja 2023
SprzedawcaWarin Global Investments
Data12 maja 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Emporium Hamburg - 17 listopada 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data17 listopada 2022
StanXF
Cena
478 $
Cena w walucie aukcji 460 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Emporium Hamburg - 5 maja 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 maja 2022
StanAU50 PCGS
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Emporium Hamburg - 5 maja 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 maja 2022
StanVF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Emporium Hamburg - 6 maja 2021
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data6 maja 2021
StanAU53 PCGS
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Emporium Hamburg - 13 listopada 2020
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data13 listopada 2020
StanAU53 PCGS
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Künker - 26 czerwca 2020
SprzedawcaKünker
Data26 czerwca 2020
StanXF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Roma Numismatics - 19 grudnia 2019
SprzedawcaRoma Numismatics
Data19 grudnia 2019
StanAU55 PCGS
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Emporium Hamburg - 12 listopada 2019
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 listopada 2019
StanVF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanAU55 NGC
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Gorny & Mosch - 18 października 2013
SprzedawcaGorny & Mosch
Data18 października 2013
StanVF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Gorny & Mosch - 17 października 2012
SprzedawcaGorny & Mosch
Data17 października 2012
StanVF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanXF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Gorny & Mosch - 7 marca 2011
SprzedawcaGorny & Mosch
Data7 marca 2011
StanVF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Rauch - 12 maja 2010
SprzedawcaRauch
Data12 maja 2010
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Leu - 31 października 2009
SprzedawcaLeu
Data31 października 2009
StanXF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Künker - 11 marca 2009
SprzedawcaKünker
Data11 marca 2009
StanVF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Stack's - 18 grudnia 2008
SprzedawcaStack's
Data18 grudnia 2008
StanXF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Künker - 28 września 2006
SprzedawcaKünker
Data28 września 2006
StanXF
Cena
******
RPA 1 pond (Transwal) 1896 na aukcji Goldberg - 31 maja 2006
SprzedawcaGoldberg
Data31 maja 2006
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1896 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1896 Transwala wynosi 670 USD. Moneta zawiera 7,317 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 825,98 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1896?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1896 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1896?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1896, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

