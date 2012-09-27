flag
1 pond (Transwal) 1892. Wał pojedynczy (RPA, Transwal)

Odmiana: Wał pojedynczy

Awers monety - 1 pond (Transwal) 1892 Wał pojedynczy - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1 pond (Transwal) 1892 Wał pojedynczy - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,988 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,325 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1 pond (Transwal)
  • Rok1892
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 pond (Transwal) 1892 . Wał pojedynczy. Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 901 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 32 000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Künker - 27 września 2022
SprzedawcaKünker
Data27 września 2022
StanVF
Cena
722 $
Cena w walucie aukcji 750 EUR
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji SINCONA - 18 maja 2021
SprzedawcaSINCONA
Data18 maja 2021
StanVF
Cena
554 $
Cena w walucie aukcji 500 CHF
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Künker - 30 stycznia 2020
SprzedawcaKünker
Data30 stycznia 2020
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Gorny & Mosch - 18 października 2019
SprzedawcaGorny & Mosch
Data18 października 2019
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 4 kwietnia 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data4 kwietnia 2019
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 3 sierpnia 2018
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data3 sierpnia 2018
StanVF
Cena
RPA 1 pond (Transwal) 1892 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanMS61
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 pond (transwal) 1892 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 pond (transwal) 1892 Transwala wynosi 8300 USD. Moneta zawiera 7,325 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pond (transwal) 1892?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 pond (transwal) 1892 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pond (transwal) z datą 1892?

Aby sprzedać 1 pond (transwal) 1892, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

