1/2 funta 1957 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1/2 funta 1957 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1/2 funta 1957 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: Hess Divo

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,944 g
  • Czystego złota (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF560

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1/2 funta
  • Rok1957
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:530 USD
Średnia cena (PROOF):260 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta 1957 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1957 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 65225 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 646 USD. Licytacja odbyła się 28 czerwca 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanUNC
Cena
606 $
Cena w walucie aukcji 450 GBP
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2023
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2023
StanPF67 PCGS
Cena
300 $
Cena w walucie aukcji 300 USD
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji St James’s - 21 września 2022
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji St James’s - 21 września 2022
SprzedawcaSt James’s
Data21 września 2022
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Heritage - 18 października 2018
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Heritage - 18 października 2018
SprzedawcaHeritage
Data18 października 2018
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanPF66 CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Heritage - 31 października 2013
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Heritage - 31 października 2013
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2013
StanPF66 CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1957 na aukcji Hess Divo - 26 października 2011
SprzedawcaHess Divo
Data26 października 2011
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1957 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1957 Elżbiety II wynosi 530 USD dla emisji obiegowej oraz 260 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6166 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 408,92 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1957?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1957 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1957?

Aby sprzedać 1/2 funta 1957, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
