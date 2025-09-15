flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1/2 pond (Transwal) 1895 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1/2 pond (Transwal) 1895 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1/2 pond (Transwal) 1895 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Średnica19,4 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC135,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1/2 pond (Transwal)
  • Rok1895
  • MennicaBerlin
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (211)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 pond (Transwal) 1895 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31834 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 200 USD. Licytacja odbyła się 25 kwietnia 2019.

RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Warin Global Investments - 23 maja 2025
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Warin Global Investments - 23 maja 2025
SprzedawcaWarin Global Investments
Data23 maja 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
316 $
Cena w walucie aukcji 280 EUR
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Grün - 14 maja 2025
SprzedawcaGrün
Data14 maja 2025
StanVF
Cena
380 $
Cena w walucie aukcji 340 EUR
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Soler y Llach - 8 listopada 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data8 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji CNG - 11 września 2024
SprzedawcaCNG
Data11 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji CNG - 11 września 2024
SprzedawcaCNG
Data11 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 30 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 maja 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Coin Cabinet - 7 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data7 maja 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Höhn - 19 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data19 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Jean ELSEN - 23 marca 2024
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Jean ELSEN - 23 marca 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data23 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Stack's - 18 stycznia 2024
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Stack's - 18 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data18 stycznia 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Emporium Hamburg - 24 listopada 2023
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data24 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Emporium Hamburg - 24 listopada 2023
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Katz - 24 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data24 listopada 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Stack's - 3 listopada 2023
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Stack's - 3 listopada 2023
SprzedawcaStack's
Data3 listopada 2023
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 15 września 2025
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 15 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2025
StanAU55 NGC
Do aukcji
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 15 września 2025
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 15 września 2025
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 15 września 2025
RPA 1/2 pond (Transwal) 1895 na aukcji Heritage - 15 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2025
StanAU53 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 pond (transwal) 1895 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 pond (transwal) 1895 Transwala wynosi 440 USD. Moneta zawiera 3,6585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 412,99 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pond (transwal) 1895?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 pond (transwal) 1895 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pond (transwal) z datą 1895?

Aby sprzedać 1/2 pond (transwal) 1895, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

