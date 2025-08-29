flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 suweren 1927 SA (RPA, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1927 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1927 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC16,379,704

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1927
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1927 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (414)

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1927 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25087 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6463 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS66 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
777 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data14 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
840 $
Cena w walucie aukcji 840 USD
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Coin Cabinet - 27 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Heritage Eur - 19 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data19 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Tauler & Fau - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data24 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 marca 2025
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Coin Cabinet - 4 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji HIRSCH - 13 lutego 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data13 lutego 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Roxbury’s - 31 stycznia 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data31 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1927 SA na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 18 stycznia 2025
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data18 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1927 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1927 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 620 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1927 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1927 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1927 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1 suweren 1927 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

