1/2 funta 1953 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1/2 funta 1953 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1/2 funta 1953 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,944 g
  • Czystego złota (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF4,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1/2 funta
  • Rok1953
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:270 USD
Średnia cena (PROOF):300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta 1953 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II
Ceny na aukcjach (29)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1953 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 36652 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 940 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
458 $
Cena w walucie aukcji 340 GBP
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Auction World - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 kwietnia 2023
StanPF65 NGC
Cena
299 $
Cena w walucie aukcji 40000 JPY
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 26 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data26 marca 2023
StanPF66 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Frühwald - 2 lipca 2021
SprzedawcaFrühwald
Data2 lipca 2021
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 22 kwietnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data22 kwietnia 2021
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 7 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 stycznia 2021
StanPF65 NGC
Cena
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 3 września 2020
SprzedawcaHeritage
Data3 września 2020
StanPF67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 20 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
Data20 lutego 2020
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Gorny & Mosch - 18 października 2019
SprzedawcaGorny & Mosch
Data18 października 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Auction World - 21 kwietnia 2019
SprzedawcaAuction World
Data21 kwietnia 2019
StanPF63 CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji GINZA - 10 lutego 2019
SprzedawcaGINZA
Data10 lutego 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 29 listopada 2018
SprzedawcaHeritage
Data29 listopada 2018
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 8 listopada 2018
SprzedawcaHeritage
Data8 listopada 2018
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 11 września 2018
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2018
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Auction World - 15 lipca 2018
SprzedawcaAuction World
Data15 lipca 2018
StanPF63 CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 28 czerwca 2018
SprzedawcaHeritage
Data28 czerwca 2018
StanPF66 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Teutoburger - 24 lutego 2018
SprzedawcaTeutoburger
Data24 lutego 2018
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji WAG - 12 lutego 2017
SprzedawcaWAG
Data12 lutego 2017
StanPF65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 13 października 2016
SprzedawcaHeritage
Data13 października 2016
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Heritage - 21 lipca 2016
SprzedawcaHeritage
Data21 lipca 2016
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1953 na aukcji Künker - 17 marca 2016
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1953 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1953 Elżbiety II wynosi 270 USD dla emisji obiegowej oraz 300 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6166 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 408,92 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1953?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1953 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1953?

Aby sprzedać 1/2 funta 1953, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
