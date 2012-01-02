flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1/2 pond (Transwal) 1893 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1/2 pond (Transwal) 1893 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1/2 pond (Transwal) 1893 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Teutoburger Münzauktion GmbH

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Średnica19,4 mm
  • RantZąbkowany

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1/2 pond (Transwal)
  • Rok1893
  • MennicaBerlin
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pond (Transwal) 1893 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (43)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 pond (Transwal) 1893 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25068 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 19 550 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanXF40 NGC
Cena
2040 $
Cena w walucie aukcji 2040 USD
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Stack's - 14 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
900 $
Cena w walucie aukcji 900 USD
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanVF
Cena
******
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Stack's - 14 września 2023
SprzedawcaStack's
Data14 września 2023
StanXF40 NGC
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Stack's - 19 maja 2023
SprzedawcaStack's
Data19 maja 2023
StanVF35 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Stack's - 3 marca 2023
SprzedawcaStack's
Data3 marca 2023
StanXF40 NGC
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Numismática Leilões - 22 kwietnia 2022
SprzedawcaNumismática Leilões
Data22 kwietnia 2022
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 7 kwietnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 kwietnia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage Eur - 20 listopada 2020
SprzedawcaHeritage Eur
Data20 listopada 2020
StanF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 9 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data9 września 2019
StanDETAILS PCGS
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 7 stycznia 2019
SprzedawcaHeritage
Data7 stycznia 2019
StanXF45 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Teutoburger - 8 września 2018
SprzedawcaTeutoburger
Data8 września 2018
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Künker - 21 czerwca 2018
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2018
StanAU55 NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 23 kwietnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data23 kwietnia 2018
StanDETAILS NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2018
StanDETAILS NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Emporium Hamburg - 18 listopada 2017
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data18 listopada 2017
StanVF
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Teutoburger - 27 maja 2017
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2017
StanVF
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2016
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2016
StanBrak oceny NGC
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 19 kwietnia 2016
SprzedawcaHeritage
Data19 kwietnia 2016
StanDETAILS PCGS
Cena
******
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2016
StanDETAILS PCGS
Cena
Gdzie kupić?
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 15 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2025
StanXF40 NGC
Do aukcji
RPA 1/2 pond (Transwal) 1893 na aukcji Heritage - 15 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2025
StanBrak oceny NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 pond (transwal) 1893 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 pond (transwal) 1893 Transwala wynosi 4200 USD. Moneta zawiera 3,6585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 412,99 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pond (transwal) 1893?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 pond (transwal) 1893 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pond (transwal) z datą 1893?

Aby sprzedać 1/2 pond (transwal) 1893, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

