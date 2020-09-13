flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 suweren 1931 SA (RPA, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1931 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1931 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Zdjęcie: Soler y Llach S.L.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC8,511,792

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1931
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:650 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1931 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (298)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1931 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 192 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 3800 GBP. Licytacja odbyła się 13 września 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
874 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji AVA Auctions Ltd - 22 czerwca 2025
SprzedawcaAVA Auctions Ltd
Data22 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji WAG - 15 czerwca 2025
SprzedawcaWAG
Data15 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Coin Cabinet - 27 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 maja 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanXF
Cena
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji AURORA - 15 maja 2025
SprzedawcaAURORA
Data15 maja 2025
StanMS63 NRG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji WAG - 11 maja 2025
SprzedawcaWAG
Data11 maja 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Numismática Leilões - 8 maja 2025
SprzedawcaNumismática Leilões
Data8 maja 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Tauler & Fau - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data24 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji AURORA - 27 lutego 2025
SprzedawcaAURORA
Data27 lutego 2025
StanMS63 NRG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS64 NGC
Cena
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Rare Coins - 20 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data20 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Nihon - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 13 grudnia 2024
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data13 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Do aukcji
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
SprzedawcaStack's
Data6 września 2025
StanMS65 NGC
Do aukcji
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
RPA 1 suweren 1931 SA na aukcji Stack's - 6 września 2025
SprzedawcaStack's
Data6 września 2025
StanMS65 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1931 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1931 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 650 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1931 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1931 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1931 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1 suweren 1931 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RPAKatalog monet Jerzego VMonety RPA w 1931 rokuWszystkie RPA monetyRPA złote monetyRPA monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne