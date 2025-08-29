1/2 pond (Transwal) 1894 (RPA, Transwal)
Zdjęcie: MDC Monaco
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,916)
- Waga3,994 g
- Czystego złota (0,1176 oz) 3,6585 g
- Średnica19,4 mm
- RantZąbkowany
- Nakład UNC39,000
Opis
- KrajRPA
- OkresTranswal
- Nominał1/2 pond (Transwal)
- Rok1894
- MennicaBerlin
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 pond (Transwal) 1894 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25070 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 11 163 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2014.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 pond (transwal) 1894 z okresu Transwala?
Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 pond (transwal) 1894 Transwala wynosi 420 USD. Moneta zawiera 3,6585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 412,99 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pond (transwal) 1894?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 pond (transwal) 1894 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 pond (transwal) z datą 1894?
Aby sprzedać 1/2 pond (transwal) 1894, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.