1/2 pond (Transwal) 1894 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1/2 pond (Transwal) 1894 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1/2 pond (Transwal) 1894 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Średnica19,4 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC39,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1/2 pond (Transwal)
  • Rok1894
  • MennicaBerlin
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:420 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pond (Transwal) 1894 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (110)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 pond (Transwal) 1894 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25070 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 11 163 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanMS62 NGC
Cena
1579 $
Cena w walucie aukcji 1400 EUR
RPA 1/2 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
1800 $
Cena w walucie aukcji 1800 USD
RPA 1/2 pond (Transwal) 1894 na aukcji Spink - 26 czerwca 2024
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2024
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
RPA 1/2 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 15 września 2025
RPA 1/2 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 15 września 2025
RPA 1/2 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 15 września 2025
RPA 1/2 pond (Transwal) 1894 na aukcji Heritage - 15 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2025
StanVF35 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 pond (transwal) 1894 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 pond (transwal) 1894 Transwala wynosi 420 USD. Moneta zawiera 3,6585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 412,99 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pond (transwal) 1894?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 pond (transwal) 1894 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pond (transwal) z datą 1894?

Aby sprzedać 1/2 pond (transwal) 1894, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

