1 funt 1959 (RPA, Elżbieta II)

Awers monety - 1 funt 1959 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta IIRewers monety - 1 funt 1959 - cena złotej monety - RPA, Elżbieta II

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC1,132
  • Nakład PROOF630

Opis

  • KrajRPA
  • OkresElżbieta II
  • Nominał1 funt
  • Rok1959
  • WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Średnia cena:480 USD
Średnia cena (PROOF):580 USD
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1959 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 665 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 650 GBP. Licytacja odbyła się 6 marca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 funt 1959 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanPF66 NGC
Cena
780 $
Cena w walucie aukcji 780 USD
RPA 1 funt 1959 na aukcji SINCONA - 27 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2022
StanPROOF
Cena
508 $
Cena w walucie aukcji 500 CHF
RPA 1 funt 1959 na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanPF63 NGC
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanPF64 PCGS
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanPROOF
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Frühwald - 2 lipca 2021
SprzedawcaFrühwald
Data2 lipca 2021
StanUNC
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanPROOF
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji London Coins - 7 marca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data7 marca 2021
StanPROOF
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Heritage - 12 listopada 2020
SprzedawcaHeritage
Data12 listopada 2020
StanPF64 NGC
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Heritage - 21 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data21 maja 2020
StanPF65 NGC
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2020
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2020
StanPF63 PCGS
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Jean ELSEN - 14 września 2019
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 września 2019
StanPROOF
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Heritage - 13 września 2016
SprzedawcaHeritage
Data13 września 2016
StanPF67 NGC
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji WAG - 6 września 2015
SprzedawcaWAG
Data6 września 2015
StanXF
Cena
RPA 1 funt 1959 na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanPF64 NGC
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanPROOF
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji Emporium Hamburg - 11 maja 2012
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data11 maja 2012
StanUNC
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji UBS - 8 września 2009
SprzedawcaUBS
Data8 września 2009
StanUNC
Cena
RPA 1 funt 1959 na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2009
SprzedawcaStack's
Data19 sierpnia 2009
StanPF63 NGC
Cena
******
RPA 1 funt 1959 na aukcji UBS - 24 stycznia 2006
SprzedawcaUBS
Data24 stycznia 2006
StanUNC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1959 z okresu Elżbiety II?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1959 Elżbiety II wynosi 480 USD dla emisji obiegowej oraz 580 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1959?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1959 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1959?

Aby sprzedać 1 funt 1959, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
