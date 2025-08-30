1 funt 1956 (RPA, Elżbieta II)
Zdjęcie: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga7,9881 g
- Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
- Średnica22 mm
- RantZąbkowany
- Nakład PROOF508
Opis
- KrajRPA
- OkresElżbieta II
- Nominał1 funt
- Rok1956
- WładcaElżbieta II (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaPretoria
- CelInwestycyjne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1956 . Jest to złota moneta z okresu Elżbiety II. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 321 z aukcji St James’s Auctions której łączna cena osiągnęła 1500 USD. Licytacja odbyła się 15 stycznia 2025.
Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1956 z okresu Elżbiety II?
Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1956 Elżbiety II wynosi 650 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1956?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1956 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1956?
Aby sprzedać 1 funt 1956, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.