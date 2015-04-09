flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1/2 pond (Transwal) 1897 (RPA, Transwal)

Awers monety - 1/2 pond (Transwal) 1897 - cena złotej monety - RPA, TranswalRewers monety - 1/2 pond (Transwal) 1897 - cena złotej monety - RPA, Transwal

Zdjęcie: Attica Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Średnica19,4 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC75,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresTranswal
  • Nominał1/2 pond (Transwal)
  • Rok1897
  • MennicaBerlin
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:640 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pond (Transwal) 1897 - cena złotej monety - RPA, Transwal
Ceny na aukcjach (98)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 pond (Transwal) 1897 . Jest to złota moneta z okresu Transwala. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30592 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 14 100 USD. Licytacja odbyła się 9 kwietnia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Rhenumis - 10 lipca 2025
SprzedawcaRhenumis
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
352 $
Cena w walucie aukcji 300 EUR
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
5040 $
Cena w walucie aukcji 5040 USD
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Heritage - 1 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data1 sierpnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Heritage - 30 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 maja 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Grün - 14 maja 2024
SprzedawcaGrün
Data14 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Sima Srl - 1 kwietnia 2024
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Sima Srl - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaSima Srl
Data1 kwietnia 2024
StanVF
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Via - 18 grudnia 2023
SprzedawcaVia
Data18 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Grün - 15 listopada 2023
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Stack's - 3 listopada 2023
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Stack's - 3 listopada 2023
SprzedawcaStack's
Data3 listopada 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Schulman - 19 października 2023
SprzedawcaSchulman
Data19 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Varesi - 20 września 2023
SprzedawcaVaresi
Data20 września 2023
StanVF
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Heritage - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data24 sierpnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Schulman - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaSchulman
Data6 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Heritage - 23 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 marca 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji VL Nummus - 15 stycznia 2023
SprzedawcaVL Nummus
Data15 stycznia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Schulman - 15 grudnia 2022
SprzedawcaSchulman
Data15 grudnia 2022
StanAU55 NGC
Cena
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Heritage Eur - 18 listopada 2022
SprzedawcaHeritage Eur
Data18 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Grün - 11 maja 2022
SprzedawcaGrün
Data11 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 pond (Transwal) 1897 na aukcji Gorny & Mosch - 9 marca 2022
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 pond (transwal) 1897 z okresu Transwala?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 pond (transwal) 1897 Transwala wynosi 640 USD. Moneta zawiera 3,6585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 412,99 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pond (transwal) 1897?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 pond (transwal) 1897 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pond (transwal) z datą 1897?

Aby sprzedać 1/2 pond (transwal) 1897, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RPAKatalog monet TranswalaMonety RPA w 1897 rokuWszystkie RPA monetyRPA złote monetyRPA monety o nominale 1/2 pond (Transwal)Aukcje numizmatyczne