1 suweren 1923 SA (RPA, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1923 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1923 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC64
  • Nakład PROOF655

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1923
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:23000 USD
Średnia cena (PROOF):3500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1923 SA - cena złotej monety - RPA, Jerzy V
Ceny na aukcjach (101)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1923 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33364 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 52 800 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF66 CAMEO PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF65 CAMEO PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS66 PL PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanPF64 NGC
Cena
3000 $
Cena w walucie aukcji 3000 USD
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanPROOF
Cena
1383 $
Cena w walucie aukcji 1100 GBP
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 4 września 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data4 września 2024
StanPF63 PCGS
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanPF65 NGC
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanPF64 NGC
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanPF64 PCGS
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2023
StanPF65 CAMEO PCGS
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanPF64 PCGS
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanPF64 PCGS
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 marca 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 marca 2023
StanPF64 NGC
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji St James’s - 1 marca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data1 marca 2023
StanPF64 PCGS
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanPF65 NGC
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanPF64 NGC
Cena
Cena
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji Coin Cabinet - 28 września 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 września 2022
StanPF64 NGC
Cena
Cena
Gdzie kupić?
RPA 1 suweren 1923 SA na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanPF64 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1923 SA z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1923 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 23000 USD dla emisji obiegowej oraz 3500 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1923 z literami SA?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1923 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1923 i znakiem SA?

Aby sprzedać 1 suweren 1923 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
