1 suweren 1925 SA (RPA, Jerzy V)
Zdjęcie: Soler y Llach S.L.
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga7,9881 g
- Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
- Średnica22 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC6,086,264
Opis
- KrajRPA
- OkresJerzy V
- Nominał1 suweren
- Rok1925
- WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
- MennicaPretoria
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 suweren 1925 ze znakiem SA. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24310 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4025 USD. Licytacja odbyła się 28 maja 2009.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1925 SA z okresu Jerzego V?
Według najnowszych danych na dzień 29 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1925 Jerzego V ze znakiem SA wynosi 720 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 827,03 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1925 z literami SA?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 suweren 1925 z literami SA opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1925 i znakiem SA?
Aby sprzedać 1 suweren 1925 SA, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.