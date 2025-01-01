flag
Katalog monet Jerzego VI (1936-1952)

Łączna liczba dodanych monet: 2

Okres Jerzego VI
Katalog monet Jerzy VI 1936-1952
coinZłoto
Rok monety

Ceny i opis monet Jerzego VI

ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Coin photoCoin photo
RSA, George VI
Half pound 1952
Gold$340$540077Coin photoCoin photo
RSA, George VI
Pound 1952
Gold$630$6302101
