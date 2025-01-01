Katalog
RPA
Okres:
1852-2020
1852-2020
Transwal
1852-1902
Jerzy V
1910-1936
Jerzy VI
1936-1952
Elżbieta II
1952-2020
Monety RPA
Jerzy VI
Katalog monet Jerzego VI (1936-1952)
Łączna liczba dodanych monet: 2
Katalog monet
Jerzy VI
1936-1952
Złoto
1 funt
1/2 funta
Rok monety
1952
Ceny i opis monet Jerzego VI
Popularność
Popularność
Według roku (od najstarszych)
Według roku (od najnowszych)
Według ceny (najpierw najtańsze)
Według ceny (najpierw drogie)
Zdjęcie
Opis
Metal
Śred. cena
UNC
Śred. cena
PROOF
Notowania
RSA, George VI
Half pound 1952
Gold
$340
$540
0
77
RSA, George VI
Pound 1952
Gold
$630
$630
2
101
1
1
...
1
...
1
