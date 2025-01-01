flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

Złote monety 1/2 funta Jerzego VI - RPA

type-coin
type-coin

1/2 funta 1952

RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży
195216,00212,000077
