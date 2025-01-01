Katalog
RPA
Okres:
1852-2020
1852-2020
Transwal
1852-1902
Jerzy V
1910-1936
Jerzy VI
1936-1952
Elżbieta II
1952-2020
Główna
Katalog
Monety RPA
Jerzy VI
1/2 funta
Złote monety 1/2 funta Jerzego VI - RPA
1/2 funta 1952
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Naklad
PROOF
Sprzedaży
Sprzedaży
1952
16,002
12,000
0
77
