1/2 funta 1952 (RPA, Jerzy VI)
Zdjęcie: Gorny & Mosch
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga3,994 g
- Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
- Średnica19,5 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC16,002
- Nakład PROOF12,000
Opis
- KrajRPA
- OkresJerzy VI
- Nominał1/2 funta
- Rok1952
- WładcaJerzy VI (Król Wielkiej Brytanii)
- MennicaPretoria
- CelInwestycyjne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1952 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego VI. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22264 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1560 USD. Licytacja odbyła się 15 grudnia 2024.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1952 z okresu Jerzego VI?
Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1952 Jerzego VI wynosi 340 USD dla emisji obiegowej oraz 540 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 414,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1952?
Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1952 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1952?
Aby sprzedać 1/2 funta 1952, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.