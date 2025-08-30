flag
1/2 funta 1952 (RPA, Jerzy VI)

Awers monety - 1/2 funta 1952 - cena złotej monety - RPA, Jerzy VIRewers monety - 1/2 funta 1952 - cena złotej monety - RPA, Jerzy VI

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC16,002
  • Nakład PROOF12,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy VI
  • Nominał1/2 funta
  • Rok1952
  • WładcaJerzy VI (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:340 USD
Średnia cena (PROOF):540 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta 1952 - cena złotej monety - RPA, Jerzy VI
Ceny na aukcjach (77)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1/2 funta 1952 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego VI. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22264 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1560 USD. Licytacja odbyła się 15 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF65 NGC
Cena
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF65 NGC
Cena
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanPF65 CAMEO NGC
Cena
516 $
Cena w walucie aukcji 516 USD
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Stack's - 27 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data27 lutego 2025
StanPF66 PCGS
Cena
420 $
Cena w walucie aukcji 420 USD
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Coin Cabinet - 29 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 stycznia 2025
StanPF67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanPF68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 października 2024
SprzedawcaMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Data20 października 2024
StanPF65 NGC
Cena
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Sovereign Rarities - 16 listopada 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data16 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Coin Cabinet - 10 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data10 października 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 16 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data16 lutego 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Emporium Hamburg - 17 listopada 2022
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data17 listopada 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 17 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data17 listopada 2022
StanPF66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 10 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 listopada 2022
StanPF68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 20 października 2022
SprzedawcaHeritage
Data20 października 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Künker - 27 września 2022
SprzedawcaKünker
Data27 września 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Bertolami - 12 czerwca 2022
SprzedawcaBertolami
Data12 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Stack's - 3 czerwca 2022
SprzedawcaStack's
Data3 czerwca 2022
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 3 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data3 marca 2022
StanPF68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1/2 funta 1952 na aukcji Heritage - 24 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 lutego 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta 1952 z okresu Jerzego VI?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 funta 1952 Jerzego VI wynosi 340 USD dla emisji obiegowej oraz 540 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 414,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta 1952?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1/2 funta 1952 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą 1952?

Aby sprzedać 1/2 funta 1952, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
