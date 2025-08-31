flag
RPAOkres:1852-2020 1852-2020

1 funt 1952 (RPA, Jerzy VI)

Awers monety - 1 funt 1952 - cena złotej monety - RPA, Jerzy VIRewers monety - 1 funt 1952 - cena złotej monety - RPA, Jerzy VI

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC16,502
  • Nakład PROOF12,000

Opis

  • KrajRPA
  • OkresJerzy VI
  • Nominał1 funt
  • Rok1952
  • WładcaJerzy VI (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPretoria
  • CelInwestycyjne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:630 USD
Średnia cena (PROOF):630 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 funt 1952 - cena złotej monety - RPA, Jerzy VI
Ceny na aukcjach (99)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Południowoafrykańskie 1 funt 1952 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego VI. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3173 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 1000 CHF. Licytacja odbyła się 24 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF66 NGC
Cena
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF66 NGC
Cena
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanPF66 NGC
Cena
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 21 sierpnia 2025
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data21 sierpnia 2025
StanPF58 NGC
Cena
RPA 1 funt 1952 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanUNC
Cena
808 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
RPA 1 funt 1952 na aukcji Coin Cabinet - 29 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 stycznia 2025
StanPF62 NGC
Cena
622 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanPF67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 16 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 września 2024
StanPF66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanPF66 CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 26 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
RPA 1 funt 1952 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanPF61 ANACS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Coin Cabinet - 30 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Busso Peus - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaBusso Peus
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Roschberg Mynthandel AS - 16 marca 2024
SprzedawcaRoschberg Mynthandel AS
Data16 marca 2024
StanPF63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Stack's - 18 stycznia 2024
RPA 1 funt 1952 na aukcji Stack's - 18 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data18 stycznia 2024
StanPF66 CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Rauch - 9 grudnia 2023
SprzedawcaRauch
Data9 grudnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Rauch - 24 września 2023
SprzedawcaRauch
Data24 września 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 31 sierpnia 2025
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 31 sierpnia 2025
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 31 sierpnia 2025
RPA 1 funt 1952 na aukcji Heritage - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data31 sierpnia 2025
StanPF66 NGC
Do aukcji
RPA 1 funt 1952 na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanPROOF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 funt 1952 z okresu Jerzego VI?

Według najnowszych danych na dzień 30 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 funt 1952 Jerzego VI wynosi 630 USD dla emisji obiegowej oraz 630 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt 1952?

Informacja o aktualnej wartości Południowoafrykańskie monety 1 funt 1952 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 funt z datą 1952?

Aby sprzedać 1 funt 1952, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
